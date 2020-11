DZ je zakon o investicijah v Slovensko vojsko (SV) sprejel v petek. Zakon predvideva 780 milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe v prihodnjih šestih letih, od tega večino za nakup oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine.

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal koordinator Levice Luka Mesec, je nezaslišano, da se je vlada sredi najhujše zdravstvene krize odločila namesto v zdravstvo investirati v posel z orožjem. "Zato bomo dali ljudstvu možnost, da vladi to prepove na referendumu," je dejal. Spomnil je, da so si v Levici že poleti prizadevali za posvetovalni referendum glede investicij v vojaške naložbe, a so bili zavrnjeni. "Že takrat smo napovedali, da smo pripravljeni na zakonodajni referendum, torej na zbiranje 2500 podpisov v prvi fazi in nato na zbiranje še potrebnih 40.000 podpisov. Če dialog z vlado ni možen, ni druge možnosti, kot da damo možnost ljudstvu, da pove svoje mnenje," je poudaril Mesec.

Dodal je, da je to tudi opomin vladi pred prihodnjim tednom, ko bo DZ sprejemal šesti protikoronski zakon, v katerem se po Meščevih besedah skrivajo različni potaknjenci. "Vlado opozarjamo, da ne more prepovedati protestov ali referendumov," je bil jasen. Kot je poudaril, ima ljudstvo vso pravico, da odloča o svoji prihodnosti, nobena vlada pa sredi krize ne more delati proti interesom ljudstva. Mesec je pojasnil, da podpise za referendum zbirajo na vseh upravnih enotah, postavili pa so tudi spletno stran www.780milijonov.si, na kateri so na voljo vsa pojasnila glede oddaje podpisov. Kot je še povedal, so danes v nekaj urah uspeli zbrati že nekaj sto podpisov, zato računajo, da jih bodo potrebnih 2500 pridobili zelo hitro.

Rok za zbiranje 2500 podpisov za začetek referendumskih postopkov je sedem dni. Če je podpisov dovolj, predsednik DZ nato razpiše 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za zahtevo za razpis referenduma.

Mesec sicer pričakuje boj za referendum na ustavnem sodišču, saj ministrstvo za obrambo s pridobljenim pravnim mnenjem meni, da bi lahko bil referendum ustavno nedopusten. Pravno mnenje v zvezi z referendumom so po njegovih besedah pridobili tudi v Levici. "90. člen ustave res govori, da referendum ne sme ogrožati varnosti države, ampak to ne pomeni, da je nedopusten referendum o kateremkoli zakonu s področja obrambe," meni.

"Slovenski vojski ne jemljemo denarja, strinjamo se, da morajo biti vojaki dobro oblečeni in opremljeni, je pa nezaslišano, da vlada sredi največje krize nabavlja za 780 milijonov orožja," je poudaril Mesec.

V Levici so prepričani, da orožje, ki ga želijo kupiti, ni namenjeno zagotavljanju varnosti državljanov, saj ni primerno za uporabo v Sloveniji, ampak na operacijah v tujini. Kupuje se ga za uresničevanje nezavezujočih obljub političnega establišmenta o povečevanju izdatkov za vojsko, ki so jih politiki brez vsakršnega mandata ljudstva dali na Natovih sestankih za zaprtimi vrati, poudarjajo in dodajajo, da poleg tega Slovenija ni vojaško ogrožena. Zbiranju podpisov za referendum o zakonu o SV se je pridružila tudi SD, v SAB in LMŠ pa akcijo po navedbah Mesca sicer podpirajo, a so se odločili, da v njej ne bodo sodelovali.

V Levici še poudarjajo, da bodo kampanjo, ki bo potekala v najtežjih okoliščinah do sedaj, izvedli ob spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov.