Po zeleni luči FDA, ki je pričakovana, bosta podjetji lahko dali v uporabo omejene količine cepiva že v decembru. Kmalu bo za podobno izredno odobritev zaprosilo tudi podjetje Moderna, ki je razvilo svoje, prav tako koraj 95-odstotno učinkovito cepivo, in po prihajajoči zimi bo pandemija covida-19 prihodnje leto spomladi ali poleti morda na ta način končana.

Izredna odobritev cepiva pomeni, da vsi potrebni testi še niso opravljeni, ampak bodo tekli naprej. Strokovnjaki FDA bodo pogledali rezultate dosedanjih preskušanj in sprejeli odločitev. Večina poznavalcem meni, da bo ta pozitivna. Obe podjetji sta za podobne zelene luči zaprosili že tudi v EU in Veliki Britaniji.

Komisar FDA Stephen Hahn je dejal, da bodo preverjali varnost cepiva in učinkovitost, pri čemer bodo potekala javna zasedanja posebnega svetovalnega odbora FDA za cepiva. V odboru so strokovnjaki za nalezljive bolezni, pediatri, statistiki in predstavniki farmacevtske industrije. Pozitivna odločitev se pričakuje v prvem ali drugem tednu decembra, uvodoma pa bodo cepivo delili določenim delom prebivalstva. Med njimi ne bo otrok, ker podjetji še nista opravili dovolj testov na osebah, mlajših od 18 let. Prioritetni vrstni red cepljenja bo v ZDA določil Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).