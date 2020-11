Prvi so v Evropi z množičnim testiranjem začeli na Slovaškem v začetku novembra, in sicer z antigenskimi testi za vse, ki so starejši od deset let. Testirali sta se dve tretjini ljudi, pozitiven je bil odstotek testov. Novo testiranje pa naj bi se začelo 2. decembra. Množičnega testiranja si vsaj za del prebivalstva želi tudi avstrijska vlada.

Slovenija je konec oktobra sicer obseg testiranja začasno nekoliko zmanjšala, da bi razbremenili pritisk na laboratorije, a se je kmalu vrnila na testiranje vseh potencialno okuženih. Tedaj sta tako vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin kot predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec opozorila predvsem na to, da je izvedba množičnega testiranja prebivalstva izjemen logistični zalogaj.

Cilj množičnega testiranja bi bila predvsem informacija, kakšen del prebivalstva je okužen. »To informacijo lahko dobimo samo, če celo Slovenijo testiramo naenkrat, v relativno kratkem času,« je tedaj pojasnil Kacin. Težava bi lahko nastala tudi z dobavo tako velikega števila testov.