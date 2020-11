Na Kaninu bodo v letošnji zimski sezoni nadaljevali tako imenovani heliskiing, ki so ga vpeljali maja. »Računamo na dolgo sezono, če bodo seveda razmere to dovoljevale. Na Kaninu bomo zagotovo smučali do maja prihodnje leto,« so optimistični pred začetkom sezone. (Foto: Matjaž Rušt)