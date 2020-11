V Visli na Poljskem se z današnjo ekipno tekmo in jutrišnjo tekmo posameznikov (obakrat začetek ob 16. uri) začenja 42. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Zaradi koronavirusa se obeta posebna sezona, saj so Japonci že odpovedali tekmi v Saporu. Negotova je tudi predolimpijska preizkušnja v Pekingu, saj morajo tujci po prihodu na Kitajsko v 14-dnevno karanteno. Novi direktor svetovnega pokala, Italijan Sandro Pertile, ki je zamenjal Avstrijca Walterja Hoferja, je že napovedal, da bodo odpovedane tekme poskušali nadomestiti na drugih prizoriščih. Skakalci bodo živeli v mehurčku in na nekatere tekme potovali skupaj s posebnim letalom. Po tekmi v Visli bodo v sredo iz Münchna odleteli v Kuusamo na Finskem, od tam v Nižni Tagil v Rusiji ter nato še v Planico. Dolga odsotnost od doma bo dodaten izziv za skakalce, pa tudi stroški bodo višji, saj so se doslej po vsaki tekmi vračali domov, kjer so preživeli dva ali tri dni na treningu. Za nastop na tekmi bosta potrebna dva negativna testa na covid-19. Prvi ne sme biti starejši od 72 ur in ga predložijo ob prihodu v kraj tekmovanja, nato je še eno testiranje na prizorišču tekmovanja.

Branilec globusa Kraft je imel poleti težave s hrbtom »Ker na tekmah ne bo gledalcev ali pa jih bo pod skakalnico le peščica, se obeta povsem drugačna sezona. Izvajanje ukrepov za preprečitev okužb bo za nas velik izziv. Po vsaki tekmi v tujini, ko se bomo vrnili domov na Norveško, bomo v karanteni do odhoda na naslednje prizorišče. Skakalci bodo imeli doma le najnujnejšo opremo za trening. Ker zaradi karantene ne bom mogel po hčerko v vrtec ali nakupih v trgovino, mi v hiši preostane le kuhanje in čiščenje,« je bil slikovit 46-letni Avstrijec na čelu norveške reprezentance Alexander Stöckl. V letošnji sezoni bo kopica vrhuncev. Prvi bo svetovno prvenstvo v smučarskih poletih od 10. do 13. decembra v Planici, ki bi moralo biti že marca, drugi novoletna turneja, tretji svetovno prvenstvo v nordijskih smučarskih disciplinah od 23. februarja do 7. marca v Oberstdorfu, četrti norveška turneja Raw Air in peti finale svetovnega pokala od 26. do 28. marca na letalnici v Planici. Na večini tekem ne bo gledalcev ali pa bo njihovo število zelo omejeno. Ker je v Planici veliko parkirišče, obstaja ideja, da bi gledalcem ogled tekem omogočili kar iz avtomobila. Veliki kristalni globus in malega za polete bo branil Avstrijec Stefan Kraft, ki v sezono vstopa z novim glavnim trenerjem, 44-letnim Andreasom Widhölzlom, potem ko je odstopil Andreas Felder. Sedemindvajsetletni Kraft je imel poleti znova težave s hrbtom, zato je opravil dvesto skokov manj, kot jih običajno pred sezono. »Treniral sem zagnano, a zaradi koronavirusa in težav s hrbtom vadba ni bila popolna. Malce sem negotov, ali imam za sabo dovolj skokov. Moj cilj je vedno biti med najboljšimi, torej gremo v boj za zmage in kolajne. Vsi začenjamo z ničle,« je pojasnil Stefan Kraft, ki je v avstrijskem izboru športnika leta 2020 zasedel tretje mesto za teniškim igralcem Dominikom Thiemom in nogometašem Davidom Alabo.

Visla je za Poljake velika prednost domačega tekmovališča Nemčija, lanska zmagovalka v pokalu narodov, v sezono vstopa brez Stephana Leyha (lani skupno šesti v svetovnem pokalu), ki si je ob padcu v Trondheimu strgal križno vez. V karavano se po težki poškodbi kolena po 607 dneh vrača olimpijski prvak s srednje skakalnice v Pjongčangu Andreas Wellinger. »Ker je bilo poletje brez tekem predolgo, komaj čakam začetek svetovnega pokala. Ko sem moral biti med pandemijo doma, sem spoznal, da v življenju ni pomemben le šport. Ker imam rad mir in tišino, prazne tribune zame ne bodo slabost,« je odločen 29-letni poletni nemški prvak Markus Eisenbichler, ki bo skupaj s Karlom Geigerjem (lani drugi v skupnem seštevku svetovnega pokala) sestavljal udarni tandem zasedbe selektorja Stefana Horngacherja, najbolje plačanega skakalnega trenerja na svetu. Poljaki bodo imeli veliko prednost domačega tekmovališča. Na edinih dveh poletnih tekmah za veliko nagrado v Visli so dosegli trojno zmago, obakrat je bil prvi Dawid Kubacki, ki bo na novoletni turneji branil zlatega orla. »V preteklosti sem bil zadnji teden pred sezono v stresu, zdaj pa sem bolj samozavesten, osredotočen na svoje naloge in dobro pripravljen,« zagotavlja prvi zvezdnik poljske reprezentance Kamil Stoch, ki od norveških prirediteljev še vedno ni prejel pokala za zmago v skupnem seštevku marca predčasno končane turneje Raw Air.