Aluminij je prejel največ in dal najmanj golov v ligi. Ekipa Sežane, ki mu prihaja v goste, je v obeh kategorijah bistveno boljša. A novembrska nedelja v Kidričevem ob treh popoldan se vnaprej ne zdi idealen dan za hiter grško-gvinejski napad Sežane, kvota na dvojni znak na domače pa je ne nizkih 1,52. Obenem se zdi zanimiva 2,00 vredna stava, da skupno na tekmi ne bo padlo več od dveh golov.

Vikend program se bo sicer začel v Ljubljani, kjer Bravo pričakuje Maribor. Če kdo, je za Bravo neugoden Maribor in tudi tokrat se zdi favorit. A čeprav je Maribor prvi, Bravo pa osmi, sta si ekipi po prejetih golih (15 in 14) podobni, kar navaja na stavo »oba gol«, za kar stavnica ponuja kvoto 1,62. Morda v kvoti 1,92 na stavo, da v prve pol ure ne bo padel gol, čeprav se po drugi strani to zdi tekma, v kateri bi lahko »padalo«. Derbi bo v Murski Soboti, kamor prihaja Olimpija. Kouter proti Elšniku. Zanimiv dvoboj, ki bi se zlahka končal z remijem, za katerega je na voljo kvota 3,10, obenem bi pa lahko Olimpija, ki jo je pričakovati obrambno naravnano, zadela prva.

Vikend bo ponudil tudi primorski derbi Koper – Gorica. Primorski derbi, »primorska posla«, bi se dalo reči. Kot da jo Primorci s sosedsko radostjo radi zagodejo drug drugemu. Neugodni so si kot gostujoči. V zadnjih štirih soočenjih je vedno zmagala gostujoča ekipa. Hitronogi Koper je v prejšnjem krogu v gosteh presenetil Olimpijo, Gorica pa v domačem remiju z Bravom pokazala še kanček več zrelosti od prej in je Kopru sposobna povzročiti težave. 1,70 je kvota na »oba gol«, karakter tekme, v kateri od Gorice pričakujemo taktiko jazbeca, ki čaka na priložnost za protinapad, pa navaja na možnost, da bi lahko gostje zadeli prvi, kar je na stavnici ovrednoteno s kvoto 2,29.

In še tekma Domžale – Celje, trenutno sedmo- in šestouvrščene ekipe. Za več od »2,5 gola skupno« je na voljo pregovorno tvegana kvota 1,80. A to bi se moralo zgoditi. Domžale imajo tretji najboljši napad in tretjo najslabšo obrambo lige, stabilizirano Celje pa je vedno sposobno dati gol.