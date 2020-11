Ta se je »svetega« všečka seveda razveselila in novico delila s svojimi sledilci in sledilkami rekoč, da gre očitno v nebesa, a v Vatikanu je očitno za krajši čas zavladala panika. Všeček so sčasoma umaknili, vendar zdaj ekipa, ki skrbi za papeževe spletne družbene profile, od samega podjetja Instagram prosi za pojasnilo, kako se je lahko všeček s papeževega profila znašel na fotografiji skromno oblečene brazilske manekenke.

V Vatikanu so že sprožili notranjo preiskavo, predvsem pa so javnosti dali vedeti, da fotografije zagotovo ni všečkal papež, saj ta nasprotno od državnih voditeljev, kot sta Donald Trump in Janez Janša, ne visi cele dneve na telefonu in objavlja zapise na družbenih omrežjih, temveč te kvečjemu odobri, le redko pa izrazi željo po tem, da bi nekaj sporočil na primer na twitterju. Če se to zgodi, je razlog večinoma izredna situacija. Čeprav instagramski všeček ni prišel od papeža, je brazilska manekenka spletni blagoslov seveda izkoristila sebi v prid, saj je posnetek zaslona, na katerem je viden všeček, delila s svojim občinstvom.