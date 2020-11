Okužba s koronavirusom je namreč nedavno ogrozila finale ene od tekmovalk, Alessandre Mussolini, vnukinje Benita Mussolinija, ki je v šovu nastopala s kubanskim plesalcem in koreografom Maykelom Fontsem. Fonts je namreč po nedeljski oddaji zaznal prve simptome, ki bi bili lahko povezani z novim koronavirusom, po dveh negativnih pa je bil tretji test na koronavirus pozitiven. Fonts je zdaj v karanteni, Alessandra Mussolini, katere testi na virus so bili do zdaj vsi negativni, pa je tik pred finalom ostala brez soplesalca in v solzah. To sicer ni prva prepreka za italijansko političarko, saj je v začetku meseca med eno od točk padla in se poškodovala, da bi ji uspelo tik pred zdajci najti nadomestnega plesnega partnerja, pa je malo verjetno.

Alessandra Mussolini, ki je nečakinja Sophie Loren in ima za seboj tako igralsko kot pevsko, manekensko in politično kariero, pa ni edina, ki se v 15. sezoni oddaje srečuje z vedno novimi preprekami. Zaradi covida-19 je oddajo že moral zapustiti eden od koreografov, tik pred snemanjem je bolezen prebolel tudi eden od znanih tekmovalcev. Med oddajo je eden od plesalcev moral na nujno operacijo slepiča, dva plesalca sta morala preskočiti eno oddajo zaradi hude zastrupitve s hrano, spet tretji je eno od oddaj preskočil zaradi simptomov prehlada.