Pod črno-beli video je zapisala: »Ko pogledaš 50 odtenkov sive in misliš, da je to dobra ideja, ampak potem nisi več prepričana.« Čeprav je video po mnenju 29-letnice resda seksi, pa je predvsem parodija in šala, zato je bila vplivnica toliko bolj presenečena, ko so video na tiktoku umaknili. Kot je povedala za hrvaške medije, jo čudi, da bi bil lahko tak video za koga problematičen. Da pa dopušča možnost, da ni šlo za človeško odločitev, temveč za algoritem, ki je prepoznal dekolte in zato avtomatično odstranil potencialno preveč nazoren video. Vsi, ki uporabljajo tiktok, sicer vedo, da je na njem precej seksualno bolj eksplicitnih vsebin, zelo priljubljeno pa je tudi nošenje kostumov, kar je očitno počela Dvornikova.

Uporabniki tiktoka so predvsem mlajši najstniki, zato je mogoče, da so pravila glede primernosti vsebin strožja kot na instagramu, dopušča vplivnica. Hkrati Ella Dvornik dodaja, da na platformi vidi veliko videov, v katerih moški nosijo samo boksarice, pa ti niso označeni kot problematični, zato upa, da bodo tudi časi dvojnih meril kmalu minili.