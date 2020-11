Igralec, ki je najbolj znan po vlogah v seriji Boljše življenje (Bolji život) in filmu Boksarji gredo v raj (Bokseri idu u raj), je snemal vse do konca oktobra, ko so ga zaradi slabega počutja hospitalizirali. Bekjarev je v Leskovcu snemal film Bilo je nekoč v Srbiji (Bilo jednom u Srbiji), ki ga režira Peter Ristovski, igralcu pa je pripadla vloga župana Leskovca. Kot je za srbske medije povedal režiser, je Bekjarev v vlogi užival, vendar mu zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki je bilo posledica okužbe s koronavirusom, ni uspelo posneti vseh prizorov.

Snemanje filma so sicer 22. oktobra, ko je bilo znano, da je Bekjarev okužen, prekinili, saj v tistem času v Leskovcu ni bilo okuženih in ekipa se je zaradi skrbi za javno zdravje odločila, da snemanje ustavi. Celotna ekipa se je testirala in vsi so bili negativni, kljub temu pa so se odločili, da preostale prizore posnamejo spomladi, ko se bo situacija morda umirila. Ekipi je ostalo še sedem snemalnih dni, Bekjarevu pa zgolj en prizor. Kot je povedal režiser, bodo v filmu izkoristili vse že posnete prizore z Bekjarevom, če pa se bo slučajno zdelo, da manjkajoči prizor vpliva na zgodbo, bodo scenarij priredili. Bekjareva bodo pokopali danes na Aleji zaslužnih meščanov na Novem pokopališču v Beogradu. V življenju je poleg filmskih in televizijskih odigral še prek 150 gledaliških vlog.