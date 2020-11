Policija otrokom zasegla zelo nevarne stare petarde

Bežigrajski policisti so štirim otrokom, starim od enajst do štirinajst let, zasegli 106 petard. Skrb vzbujajoče ni le to, da so policisti otroke opazili, kako so pirotehniko uporabljali v času, ko to ni dovoljeno, pač pa predvsem dejstvo, da je šlo za stare petarde, ki so lahko še bistveno bolj nevarne. Otroci so imeli veliko srečo, da jim kakšne ni razneslo v rokah.