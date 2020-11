Čeprav ga je voditelj prijazno popravil, je gledalcem ostal vtis, da je Janša – o tem smo v tej rubriki pred časom že pisali – miselno zares ostal nekje na koncu osemdesetih oziroma v začetku devetdesetih let. Kar pa po drugi strani za nas niti ni tako slabo. Ker ima Janša v državi trenutno neomejeno oblast, še večjo kot njegov madžarski vzornik Orban (koalicijske partnerice si mu ne upajo nasprotovati, opozicija pa je pri tem neuspešna), mu predlagamo, da z novim tvitom, ki se bo kasneje prelil v protikoronski ukrep v devetem paketu, uvede začetek slovenskega uradnega štetja z letom 1990. In da bo z njim tudi uradno zabeleženo, da smo se vsi prebivalci Slovenije tedaj uradno rodili. Tako bomo hipoma vsi za 30 let mlajši. In bomo lahko tudi zdaj pomlajeni starejši občani hodili spet žurat v Janši tako drage hrvaške Zrće in Vodice.