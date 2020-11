To so ugotovili v okviru obsežne študije o vnovičnih okužbah z novim koronavirusom. Zdravstveni delavci so sicer opazili, da se to dogaja relativno redko.

Profesor z Oxfordske univerze David Eyre, ki je eden od avtorjev študije, je ugotovitve izpostavil kot zelo dobro novico. »Lahko smo prepričani, da vsaj kratkoročno večina tistih, ki so zboleli za covidom-19, ne bodo zboleli še enkrat,« je dejal.

Avtorji so ob tem izpostavili, da še niso zbrali dovolj podatkov, da bi lahko ocenili možnost vnovične okužbe po šestih mesecih. Cilj študije, ki sicer še traja, je ugotoviti, kako dolgo v celoti traja zaščita pred vnovično okužbo.

Direktorica oddelka za preprečevanje in nadzor okužb z Oxfordske univerzitetne bolnišnice (OUH) Katie Jeffery je ugotovitve označila za razburljive, saj kažejo, da okužba zagotavlja vsaj kratkoročno zaščito pred vnovično okužbo.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pozdravila študijo, ker njene ugotovitve širijo razumevanje zaščite pred okužbo z novim koronavirusom.

Predstavnik WHO Michael Ryan je v Ženevi dejal, da odgovor protiteles, ki so ga v raziskavi podrobno opisali, daje upanje, da bodo cepiva proti covidu-19, ki jih še razvijajo, omogočila »daljše obdobje zaščite«.

V študiji so uporabili podatke rednih testiranj 12.180 zdravstvenih delavcev OUH v obdobju 30 tednov. Ugotovili so, da nihče od 1246 delavcev, ki so imeli protitelesa, ni razvil simptomatske okužbe. Trije so sicer bili na testu pozitivni na okužbo, a so bili dobro in niso razili simptomov.

Iz WHO so sporočili, da sodelujejo s 50 državami, kjer potekajo študije o odgovoru protiteles v različnih skupinah, kot so splošna populacija ali zdravstveni delavci. Ugotovitve zbirajo, da bi dobili širšo sliko, kako se razvija pandemija.