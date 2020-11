Avstrija in Italija: podaljšana predprodaja smučarskih vozovnic in vračilo kupnine ob zaprtju

V avstrijskih in italijanskih smučarskih središčih so kljub razglašeni epidemiji in skoraj popolnemu zaprtju javnega življenja optimistični: smučarska sezona bo, pravijo. Predprodajo vozovnic so v Avstriji že začeli, v Italiji jo bodo prihodnji teden. Ob morebitnem zaprtju smučišč bodo kupcem sezonskih in večdnevnih vozovnic vrnili kupnino.