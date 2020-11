Če se je Slovenski knjižni sejem zadnja leta lahko pohvalil s 30.000 obiskovalci in več kot 300 dogodki, je nova realnost bistveno drugačna. Število letošnjih dogodkov, ki se bodo seveda preselili na splet, bo precej manjše in bolj »domače«. Posebna pozornost bo pripadla jubilantu, osemdesetletnemu pesniku Niku Grafenauerju, ob njem pa še priljubljenemu piscu kriminalk Tadeju Golobu, ki okreva po padcu v gorah.

Domači strokovnjaki, med njimi Miha Kovač, Tina Popovič in Renata Zamida, se bodo ozrli na prednosti in pasti spletnih knjižnih sejmov, okrogla miza pa bo posvečena vprašanju, ali pri nakupu na spletu res štejeta samo še cena in hitrost in pri tem povsem pozabimo na celostno nakupovalno izkušnjo. Čez slovenske meje bodo segli pogovori o delovanju španskega založništva in skrivnostih norveškega knjižnega uspeha, sicer pa vsaka od založb – tudi letos jih bo sodelovalo približno sto – pripravlja predstavitve svojih knjig. »Pričakujemo najmanj enako število obiskovalcev kot na živem sejmu in približno tretjino 'živega' prometa,« ob tem pravi predsednik upravnega odbora SKS Zdravko Kafol.

Absurdne postavke

Manj optimistični so ob tej napovedi slovenski založniki, ki se lahko letošnjega virtualnega sejma udeležujejo le ob nakupu enega od treh paketov za tako imenovano e-cono, katerih cene segajo od 300 pa vse do 2700 evrov: najcenejši omogoča do 200 znakov dolg opis razstavljalca, youtube povezavo do promocijskega videa, dolgega največ 30 sekund, in še največ eno povezavo do youtube videodogodka, recimo predstavitve knjige; najdražji ponuja do 1800 znakov opisa, največ 270 sekund dolg video ter 12 posnetkov. Kar 90 odstotkov prijavljenih založb se je odločilo za najskromnejši paket; osnovno prijavo jim v celoti sofinancira Javna agencija za knjigo.

Za najmanjši paket so se odločili tudi v Cankarjevi založbi. »E-cone so bile zelo slabo konkretizirane, manjkali so promocijski načrti in celovita ponudba, iz opisov ni bilo jasno, kako bo stvar delovala na spletu,« je razočaran glavni urednik Aljoša Harlamov. Opozarja, da se sejem začenja čez dva dni, vse do včeraj pa na spletni strani še ni bilo mogoče najti ne konkretnejšega programa dogajanja ne seznama založb.

»Že leta opozarjamo na absolutno predrage postavke za udeležbo na sejmu, kot so cena razstavnega prostora, nujni vpis v spletni katalog ali pavšali za elektriko, posebej za male založbe. Letos je situacija še bolj absurdna, ker skuša organizator v 21. stoletju računati za, denimo, sekunde videov in število znakov – na internetu,« je kritična tudi urednica založbe VigeVageKnjigeAnja Golob. »Edina omembe vredna razlika med paketom za 300 in srednjim za 900 evrov je na primer ena pasica na prvi strani. Ki torej stane 600 evrov.«