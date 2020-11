Po Beogradu so včeraj zazvonili zvonovi, ko je srbska pravoslavna cerkev sporočila, da je umrl njen poglavar patriarh Irinej. Njegovo telo bo danes ležalo v stolni cerkvi sv. nadangela Mihaela v prestolnici, verniki pa se bodo od njega lahko poslovili jutri v cerkvi sv. Save, kjer bo tudi pokopan v kripti. V Srbiji in v Republiki Srbski so razglasili tridnevno žalovanje.

Patriarh, star 90 let, je imel tudi težave s srcem, umrl pa je po okužbi z novim koronavirusom. Zdravili so ga v vojaški bolnišnici Karaburma tudi s sodelovanjem ruskih zdravnikov in ga po poslabšanju stanja v noči na četrtek priključili na ventilator. V bolnišnico so ga sicer sprejeli 4. novembra, ko je bil pozitiven na testu, vendar se je takrat počutil dobro in ni imel simptomov. Tri dni prej je v Podgorici vodil pogreb drugega človeka srbske pravoslavne cerkve in njenega voditelja v Črni gori metropolita Amfilohija, ki je tudi umrl zaradi bolezni covid-19. Na pogrebu v odprti krsti veliko ljudi ni nosilo mask, tudi Irinej ne.

Njegovega naslednika morajo vladike zbrati v roku treh mesecev, čeprav je mogoče, da bodo to obdobje zaradi epidemije podaljšali. Vmes bo cerkev vodil njen najstarejši metropolit, vodja srbske pravoslavne cerkve v BiH, Hrizostom Jović (68 let).

Podpiral je Vučića

Miroslav Gavrilović, kot je bilo krstno ime patriarha Irineja, se je rodil leta 1930 v Čačku. Kar 35 let (1975–2010) je bil škof v Nišu. Patriarh je postal leta 2010 in imel enako kot njegov predhodnik, patriarh Pavle, veliko vlogo v javnem življenju in politiki. Nasprotoval je samostojnosti Kosova in odkrito podpiral politiko predsednika Aleksandra Vučića ter mu podelil najvišje cerkveno odlikovanje, red sv. Save. Nasprotoval je protestom proti Vučiću in se ni oglasil s kritiko, ko je ta na čelo vlade postavil istospolno usmerjeno Ano Brnabić, četudi je istospolno usmerjenost in splav označil za »odklon od človeške narave«.

Preko metropolita Amfilohija je odigral veliko vlogo v spodbujanju k političnemu in volilnemu udejstvovanju Srbov v Črni gori, kar je avgusta ključno pripomoglo k porazu strank okoli predsednika Mila Đukanovića. To je bil odgovor srbske pravoslavne cerkve na sporno zakonodajo, zaradi katere bi lahko ostala brez znatnega dela objektov v Črni gori. Irinej je podpiral članstvo Srbije v Evropski uniji, če bo spoštovala srbsko identiteto, kulturo in vero. ba, agencije