Všečen je tudi vzklik najmočnejše Janševe zaveznice v koaliciji, Počivalškove Stranke modernega centra: »Trditve o ukradenih volitvah so povsem nerazumljive. SMC je na volitvah 2014 zmagala pošteno, na podlagi volje ljudi, izražene na svobodnih in demokratičnih volitvah.« No, saj je to morala storiti, če ne zaradi drugega, zaradi zaščite dobrega (koliko še dobrega ohranja) imena. Ko premier govori o »ukradenih volitvah«, neposredno napada prav SMC, ki jo je takrat še vodil Miro Cerar in je zmagala s krepko večino ter sestavila levosredinsko koalicijo, medtem ko je moral Janša za nekaj časa v zapor zaradi afere Patria in od tod njegovo prepričanje, da je bil obsojen krivično in da z Doba ni mogel prispevati k zmagi svoje SDS.

Odzivi opozicije so bili pričakovani in samoumevni, sicer vredni vseh pohval. Citiram dva. M. Šarec, LMŠ: »Ta človek je uničil še zadnjo trohico kredibilnosti predsedovanja EU.« T. Fajon, SD: »Ko je zdravstveni sistem na robu kolapsa, novo pismo predsednika vlade, ki sramoti in ruši našo državo. Ideologijo SDS postavlja nad pravno državo. Brani države, ki blokirajo denar za spopadanje Evrope z epidemijo.«

No, razen od svojih ljudi v vladi in parlamentu, tudi evropskem, ter od molčečega Jelinčiča je Janša od vseh v koaliciji in opoziciji pokasiral same kritike in odklone. Zasluženo. In dosledno temu bi mu morale SMC, NSi in DeSUS zdaj končno reči: »Hvala za sodelovanje!« Videli bomo, ali bodo zmogle toliko koherentnosti.

A oglasil sem se pri tej novi neverjetni zgodbi današnjega časa zato, da bi opozoril tudi na to, kar bi moral premier povedati oziroma zapisati, ali je mislil pošteno, pa ni. Recimo sam uvod: »Tisti med nami, ki smo del življenja prebili pod totalitarnimi režimi, vemo, da se odstopanje od realnosti začne, ko procesi ali ustanove dobijo imena, ki pomenijo ravno obratno od njihovega bistva.« Zagotovo besedilo, ki nekaj pove, a moral bi dodati, da je k temu tudi sam prispeval kot nadobudni član zveze komunistov, da je bil akter in ne žrtev tega – kot mu pravi – »totalitarnega režima«. Sam menim, da tako hudo totalitaren vendarle ni bil in da ga ne gre primerjati oziroma enačiti z ureditvami v vzhodni Evropi, onstran tako imenovane železne zavese. Pa še druga tovrstna trditev: »Socialistično samoupravljanje v bivši Jugoslaviji je bila zgolj krinka za trdo roko komunistične partije v gospodarstvu.« Da bi bil bolj kredibilen, bi moral dodati, da si je za to v že omenjeni vlogi mladega komunista in učenca kumrovške partijske šole prepričano prizadeval.

Nato ob prehodu na poosamosvojitveni čas še mantra o tem, da je bil leta 2014 zaprt kot »politični zapornik« (nekoč je dejal, da edini v EU), da zaradi tega njegova stranka na volitvah ni zmagala oziroma da so ji bile volitve ukradene in da takrat institucije EU niso storile ničesar, da bi to preprečile. To po njegovem mnenju kaže – ko danes napadajo Madžarsko in Poljsko zavoljo zavračanja načela vladavine prava – na njihova dvojna merila. A niti ene besede o tem, da je bil na Dobu zaradi nečednosti pri nakupu osemkolesnikov Patria, tudi ne, da ga je ustavno sodišče kasneje odrešilo le zaradi procesnih napak in da ga nihče, razen samega sebe in lastne stranke, ni razglasil za političnega zapornika. Glede teze, da so bile kot posledica njegove odsotnosti iz volilne kampanje stranki SDS volitve »ukradene«, bi moral priznati vsaj to, da smo nekateri pisali, da bo stranki njegovo »mučeništvo« prej koristilo kot škodovalo.

Dragi premier, kakor koli že, ostajate edinstveni. Vsakič, ko kaj poveste javnosti, kot na primer v četrtkovem intervjuju na TV Slovenija, so za vse težave, s covidom in sicer, tudi za neslaven primat prve evropske države z največjim številom umrlih na 100.000 prebivalcev, krivi drugi. Vi nikoli. No, čas je, da spakirate kufre in se posloviti od vodenja vlade. Slovenija vam bo hvaležna.

Aurelio Juri, Koper