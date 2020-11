Ko se je leta 2012 začela vseslovenska vstaja, Sanja Fidler in Brane Solce še nista vedela, da bodo protesti zaznamovali njuno življenje. »Spomnim se, da sem grozno pogrešala mobilizacijo ljudi. Ko sem izvedela, da se pripravljajo protesti, sem vedela, da se jim hočem pridružiti,« je povedala Sanja Fidler. Odpravila se je v Lutkovno gledališče, kjer so pripravljali scenografijo za enega od protestov. Potem se je skupaj z drugimi protestniki znašla na ulici, kjer je nosila levo roko znamenite papirnate smrti. Glavo smrti, ki je simbolizirala vlado, je imel v rokah Brane Solce. Kmalu zatem sta skupaj s smrtjo odplesala pred zasneženi parlament.

»Sem lutkar in vedno se mi je zdelo, da na protestih manjka nekaj vizualnega. Da ni dovolj le skandiranje 'Gotof si!' in 'Lopovi!', ampak je treba ustvariti dogajanje in ga vizualno opremiti,« je povedal Brane Solce , medtem ko je Sanja Fidler dodala, da je mogoče z vizualno uprizoritvijo poskrbeti za dodaten način komunikacije. »Tako dopolnjuješ sporočilo, ki ljudem pride v neki drug del zavesti in lahko tudi ostane.« Za številne scenografske in kostumografske izdelke sta poskrbela tudi na letošnjih petkovih protestih.

Zbiranje denarja kot izraz upora

S svojim ustvarjanjem sporočata, naj se ljudje vključujejo v javni prostor in izražajo mnenje o zadevah javnega pomena. »Seveda skuša oblast zadušiti civilno družbo, ampak mislim, da glasu upora ni mogoče utišati. Drži, da delajo ogromno škode, ampak v nedogled to ne bo trajalo. Ker ne more,« je dejala Sanja Fidler in dodala, a so kolesarski protesti pripomogli k temu, da se je resnično veliko ljudi aktiviralo. »Mogoče vidijo tudi kakšne stvari, na katere smo pristajali pod drugimi vladami, a se bodo počasi morale spremeniti. Ljudje zahtevajo pravično družbo.« Poudarila je, da so se horizontalno povezale številne skupine, ki bojujejo različne boje, a se borijo skupaj. »Mislim, da bo to ostalo. Verjamem v ljudi. Da sporočajo, kaj bi morala politika drugače početi, in s tem spreminjajo družbo.«

V zadnjih mesecih so se oblikovali številni načini upora. Do enega je prišlo po sili razmer. Protestniki so namreč dobili številne kazni, Sanja Fidler in Brane Solce sta jih dobila toliko, da jih težko preštejeta. Toda ljudje so začeli zbirati denar za globe in na ta način številne kazni tudi poplačali. »Odločili smo se za to obliko upora, ki kaže na to, da solidarnost premaga represijo. Ljudje, ki so prispevali denar, so resnično pokazali veliko solidarnosti. Sicer pa so nam zagrozili, da bomo dobili kazen tudi za zbiranje prispevkov,« je dejala Sanja Fidler in dodala, da protestniki v času epidemije ne počivajo. Organizirajo razne akcije, kot je bila razstava Janševih tvitov, ko bo to mogoče, pa bodo spet na ulicah.