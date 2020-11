#portret Boštjan Škrlec: Slovenski haaški tožilec

Ko v Sloveniji in širši regiji pomislimo na tožilce v Haagu, je prva asociacija slovita Carla Del Ponte, ki je bila glavna tožilka na mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Dobesedno čez cesto od tribunala, kjer so med letoma 1993 in 2017 sodili najhujšim zločincem vojn po razpadu Jugoslavije, pa je še ena pomembna mednarodna institucija s področja pravosodja: Eurojust, katerega podpredsednik je v teh dneh postal slovenski tožilec Boštjan Škrlec.