Le redki mimoidoči se v mestnem središču v teh dneh ustavijo ob kateri od zelenih hišk, kjer kostanjepeki ponujajo pečen kostanj. »Ljudi je malo, pa še ti so v mestu zgolj zaradi službe ali nujnih opravkov,« z glavo zmajuje prodajalec pečenega kostanja na Kongresnem trgu. Kupcev je malo, skorajda nič, pravi. Kostanjepek škrniclje tega zlatorumenega jesenskega sadeža na ljubljanskih ulicah ponuja že osmo leto in tako slabe sezone ne pomni. Včeraj je v celem dnevu zaslužil nekaj več kot petdeset evrov, kar pomeni, da je prodal približno štirinajst velikih meric pečenega kostanja. Ob koncu dneva je lahko zadovoljen, če se v blagajni znajde stotak. A ljudi razume. »Vsi smo v neprijetni situaciji. Številni so izgubili službe. V takšnih razmerah ne bodo odšli na pečen kostanj.«

Podobno opažajo tudi nekateri drugi kostanjepeki v mestu, ki ocenjujejo, da bodo letos prodali vsaj 75 odstotkov manj pečenega kostanja kot lani, čeprav se je večina pripravila na sezono kot običajno in pripravila podobne zaloge kostanja kot prejšnja leta. Večina kostanj tako kot lani prodaja za 2,50 evra za malo oziroma 3,50 evra za veliko merico.

Janković obljubil 75-odstotni popust Ljubljanska mestna občina je letos v najem oddala šest lesenih hišk za peko kostanja. Kostanjepeki lahko v njih pečejo in prodajajo kostanj še do 31. januarja, za približno štirimesečni najem pa so najemniki občini plačali od 500 do 9000 evrov občinske takse, odvisno od lokacije. A glavna sezona za pečeni kostanj se, kot so prodajalci povedali že v preteklih letih, običajno zaključi v začetku novega leta. Kot so ob tem povedali kostanjepeki, jim bodo na občini letos sicer stopili naproti in jim povrnili del že plačane najemnine. Nadejajo se, da bi lahko dobili približno 75-odstotni popust. Da bodo kostanjepekom znižali občinsko takso za najem hišk, je na zadnji seji mestnega sveta napovedal tudi ljubljanski župan Zoran Janković: »Uporabniki javnih površin, ki so postavili ute za peko in prodajo kostanja, bodo plačali le 25 odstotkov občinske takse.« Kostanjepek, ki je za najem utice na Prešernovem trgu plačal 9000 evrov občinske takse, bi tako dobil vrnjenih 6750 evrov. »V tem primeru se bo računica morda izšla,« pove kostanjepek na Prešernovem trgu. Na vprašanje, ali je prodaja upadla predvsem zaradi manjšega števila ljudi v mestu ali pa tudi zaradi obveznega nošenja mask, zaradi česar ljudje niso prepričani, ali kostanj na ulici sploh lahko pojedo, odgovori, da je slabša prodaja najbrž posledica obojega. »Predvsem starejši kupci raje vidijo, da jim kostanj zavijemo in ga odnesejo domov,« še opaža kostanjepek.