Volilni poraz dosedanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je obrnil tudi srečo njegove 39-letne hčere Ivanke Trump. Z možem Jaredom Kushnerjem nista več zaželena v New Yorku, veliko packo pa je na Ivankino javno podobo vrgel še esej v reviji Vanity Fair, ki ga je napisala njena nekdanja prijateljica Lysandra Ohrstrom. Ta je Ivanko spoznala na elitni osnovni šoli Chapin na Manhattnu, ko sta bili stari 12 let, leta 2009 pa je bila tudi njena družica na poroki, a sta se njuni poti potem razšli. Morda tudi zaradi tega, kar je Ivanka rekla Ohrstromovi, ko je videla, da nosi ogrlico, ki jo krasijo arabske črke. »Nekega večera je sredi večerje ošvrknila mojo ogrlico in dejala: 'Kako se počuti tvoj judovski fant, ko seksata in ga v obraz udarja ta ogrlica? Kako lahko nosiš to stvar? Kar kriči terorist.'«

Ivanka: Zakaj bi brala knjigo o revnih ljudeh Zakaj se je odločila, da o predsednikovi hčeri, kot jo pozna sama, spregovori (šele) zdaj, je Ohrstromova, ki se zaveda, da bi jo zaradi tega lahko označili za hinavko in oportunistko, pojasnila v eseju. »Skrajni čas je, da se oglasi eden od mnogih kritikov iz Ivankinega otroštva, tudi če samo zato, da poskrbi, da si nikoli ne bo opomogla od odločitve, da svojo usodo veže na očetovo,« je napisala nekdanja poročevalka iz Libanona, kar je imela povedati o Ivanki Trump, pa pravzaprav samo potrjuje vse tisto, kar si je večina kritikov družine Trump o njej mislila že prej. Ivanka je, kot trdi Ohrstromova, imela »Trumpov radar za status, denar in moč ter očetov instinkt, da žrtvuje druge, da bi rešila samo sebe«, že od zgodnje mladosti pa tudi velik odpor do revežev. Ta ni minil niti, ko je odrasla, kar je Ohrstromovi postalo jasno, ko ji je priporočila roman Pulitzerjevega nagrajenca Richarda Russoja Empire Falls, ki govori o pripadnikih delavskega razreda v malem ameriškem mestu. »Ly, zakaj bi mi priporočila, naj preberem knjigo o revnih ljudeh. Kateri del tebe misli, da bi me to zanimalo,« ji je rekla Ivanka, k i je hlepela po moči in hvalospevih, kakršne je dobivala od svojega očeta ali pa si jih je dajala kar sama. Redno je namreč poročala prijateljem o komentarjih učiteljev, da ima izjemen talent za vse, česar se loti, z njenim videzom in uspehi pa je bil obseden tudi Donald Trump. »Mene je komaj opazil, razen kadar me je spraševal, ali je Ivanka najlepše in najpopularnejše dekle v našem razredu. Preden sem ugotovila, da Trumpovi nimajo smisla za humor, ko gre za šale na njihov račun, se spomnim, da sem odgovorila, da je verjetno med prvo peterico, on pa me je enkrat iskreno zmeden vprašal: 'Katera pa je lepša od Ivanke?'«