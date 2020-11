Na katerem planetu živim? Na istem z Janšo gotovo ne

Ker se mi zdi za zdravje koristneje, da se v večernih urah gledanju in poslušanju našega premierja izognem, sem zapis pogovora z njim prebral na portalu MMC RTV Slovenija. Zjutraj prenesem več. Kakšna pronicljivost duha, kakšna besedna umetnost, kakšna zatajevana skromnost in bolečina preganjanega in okradenega človeka, kakšen pogum, nesebično in vizionarsko razdajanje za pravno ozaveščen in demokratičen razvoj Slovenije, Evrope in ZDA in naposled, kakšna sklepna sočutnost do presunjenega novinarja z masko…