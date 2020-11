Coco Chanel se je kot Gabrielle Chanel - Bonheur rodila v revni družini v majhnem francoskem mestu Saumur. Pri šestih ji je umrla mama, potem je odšel še oče in pristala je v sirotišnici pri nunah. Ravno te toge uniforme naj bi pozneje pomembno vplivale na njene kreacije. Izučile so jo za šiviljo, vendar je pri 17 letih raje postala barska pevka, čeprav brez pevskega talenta. Takrat si je nadela tudi vzdevek Coco. V tistem času je spoznala bogataša in ženskarja Étienna Balsanoma, ki ga je potem kmalu zapustila, a ji je omogočil, da se je lahko začela ukvarjati z oblikovanjem klobukov, zapustil pa ji je tudi pariško stanovanje. Leta 1913 je v osrčju Pariza odprla svojo prvo prodajalno z dežnimi plašči in suknjiči, se medtem zaljubila v Boya Capela, ki ji je omogočil, da je v Bretaniji odprla še eno trgovino. Ko so njene klobuke nadele znane francoske igralke, pa je zaslovela in v Deauvillu odprla še tretjo prodajalno. S Capelom sta bila skupaj devet let, potem pa je v prometni nesreči umrl, kar jo je precej pretreslo.

Medtem je njen modni imperij Chanel rasel, v modnem svetu in na družabni sceni je povzročila pravo revolucijo. Ženske so oblekle krajša krila, si skrajšale pričeske, se izraziteje naličile, javno kadile in pile koktajle, ukvarjati so se začele s športom, vozile avtomobile, obiskovale so nočne bare in poslušale jazz. Coco jih je spodbujala, naj se oblačijo v skladu s svojim okusom, in ne po pričakovanjih moških. Svojo prvo dišavo Chanel No. 5. je na trg poslala leta 1921. To je bil tudi prvi parfum, ki je nosil ime oblikovalca.

Druga svetovna vojna jo je zaznamovala: menila je, da vojna ni čas za modo, njene trgovine so se zaprle. Potem se je zapletla z nemškim častnikom in vohunom Hansom Güntherjem von Dincklagejem, kar so ji Parižani očitali še takrat, ko se je leta 1954 vrnila iz Švice, kamor se je umaknila po koncu vojne. So jo pa zato odprtih rok sprejeli Američani. Fotografski mojster Henri Cartier-Bresson jo je v svoj objektiv ujel leta 1964, sedem let pred njeno smrtjo. Umrla je v Parizu v 88. letu, pokopali so jo v Švici. Upravljanje njene modne hiše je za tem prevzel Karl Lagerfeld. im