Kot piše na spletni strani Pfizerja, bodo cepivo, če ga bo FDA odobrila, lahko v ZDA uporabili za cepljenje ogroženih skupin prebivalstva do konca decembra. Poudarili so, da želijo pred širšo uporabo cepiva zagotoviti, da bo javnost obveščena o njihovem napredku in korakih.

V skupni izjavi so sporočili, da so pripravljeni na distribucijo cepiva v nekaj urah po pridobitvi dovoljenja.

Podjetji sta ta korak napovedali, potem ko sta v sredo sporočili, da je njuno cepivo glede na končne rezultate kliničnih testiranj 95-odstotno učinkovito in da nima resnih stranskih učinkov. Kot so sporočili, cepivo ščiti 94 odstotkov starejših od 65 let. Ugotovitve temeljijo na podlagi kliničnih testiranj po dveh odmerkih, ki ju je v zadnji fazi prejelo več kot 41.000 ljudi po vsem svetu.