Žalujoči so danes na pogrebu v cerkvi v predmestju Minska nosili rdeče in bele rože. Ti dve barvi simbolizirata upor proti dolgoletnemu beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenku.

Beloruske varnostne sile so 31-letnega Bondarenka, umetnika in nekdanjega vojaka, aretirale v sredo prejšnji teden po izbruhu nemirov na trgu v središču Minska, ki je postalo redno zbirališče opozicije. Po navedbah prič so izgredi izbruhnili med protestniki, ki so na trgu obešali trakove v rdeči in beli barvi, in policisti v civilu, ki so trakove odstranjevali.

Bondarenka so dan po aretaciji razglasili za mrtvega zaradi poškodbe možganov, kar je sprožilo val ogorčenja med belorusko opozicijo, ki meni, da so za njegovo smrt odgovorne Lukašenkove varnostne sile.

Smrt Bondarenka je obsodila tudi Evropska unija, ki je zagrozila z novimi sankcijami proti beloruskim oblastem. Tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, Peter Stano, je minuli teden dejal, da je Bondarenko "umrl po večurni operaciji v bolnišnici v Minsku zaradi hudih poškodb, ki mu jih je, glede na poročila, zadala brutalnost policistov v civilu".

V Belorusiji protesti potekajo vse od spornih predsedniških volitev v avgustu, na katerih je po podatkih volilne komisije zmagal Lukašenko, medtem ko opozicija zmago pripisuje svoji voditeljici v izgnanstvu Svetlani Tihanovski.

"Ne moremo vrniti Romana, a lahko skušamo zagotoviti, da se tovrstni zločini ne bodo več ponovili," je iz izgnanstva v Litvi danes sporočila Tihanovska.

Lukašenko je sporočil, da bo prihodnji teden objavil informacije glede smrti Bondarenka, ob tem pa dodal, da bodo zanimive.