Saša Arsenovič je razočaran, da vlada Janeza Janše ni našla posluha za Maribor in v državna proračuna za leti 2021 in 2022 ni uvrstila nobenega večjega mestnega projekta. Čeprav so mariborski opozicijski poslanci vložili za kar 40 milijonov evrov amandmajev, sprejet ni bil noben. ik