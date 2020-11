Življenje pred seboj

Madame Rosa, starejša gospa, leži na kavču v kleti, ob njej je fantič Momo, senegalski begunec. Tiho sta, prisluškujeta, ali bodo policisti, ki iščejo Roso, zavili v klet. Policisti pregledajo samo njeno stanovanje in odidejo. Sledi redkobeseden in ljubeč prizor, potem se premaknemo na drugo lokacijo in na konec filma. Prostor v kleti je Rosino zavetje, kamor se je vseskozi zatekala. Tam so družinski predmeti, fotografije, tam se je lahko izgubljala v spominih ali zgolj sedela in zrla v neznano. Njenih zamaknjenosti, spominskih lukenj, je s časom vse več, kar pomeni, da je Rosa vse več v kleti. Njeno skrivališče najde Momo. Ta ji tudi obljubi, da jo bo rešil, če in ko jo odpeljejo v bolnišnico. Momo obljubo drži, ko Roso odpeljejo v bolnišnico, jo reši. Nikomur ne pove, domov čez mesto jo odpelje na invalidskem vozičku. Njene obleke, nakit, fotografije odnese k njej v klet in skrbi zanjo.