Statistika in problemi

»V trenutku, ko to pišem – sreda je, 7. oktober 2020 – število okuženih z novim koronavirusom v državi narašča. Narašča tako število obolelih, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, kakor tistih, ki se zdravijo na intenzivni negi.« Tako se začne moja kolumna, ki je izšla v soboto 10. oktobra. V njej sem pisal o tem, da bomo priljubljeno politično floskulo »Gospodarstvo se ne more ustaviti« drago plačali, saj se bo gospodarstvo ustavilo šele takrat, ko bo prepozno. A to mantro smo potem poslušali še nadaljnjih dvanajst dni, vse dokler niso v ponedeljek, 19. oktobra, v Sloveniji naposled le začeli veljati prvi strožji ukrepi za zajezitev širjenja virusa sars-cov-2.