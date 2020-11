Rudi Rizman: Demokracija in diktatura nista naravna pojava

Profesor Rudi Rizman se je prvi podpisal pod pismo Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo. Pod njegovim je bilo še 74 imen iz znanstvenega okolja, podpisniki pa so ob nastajanju nove vlade izrazili resno zaskrbljenost »vpričo trenutnih političnih dogovorov ob nastajanju Janševe koalicije, saj menimo, da lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic«.