Dejansko je bil francoski poslanec Pierre Larrouturou iz vrst socialistov in demokratov v prejšnjih dveh tednih in pol prvi evropski poslanec, ki se je odločil za takšen drastičen korak. Hrani se je odpovedal za 18 dni, ker je tako hotel doseči, da bi se države članice Evropske unije dogovorile o novem davku na transakcije, s katerim bi evropski proračun lahko pridobil dodatnih 57 milijard evrov. O njem se v Evropski uniji sicer razpravlja že leta, a dokončno še ni dogovorjen. Takšen povečan prihodek naj bi bil po poslančevih izračunih možen, če bi članice Unije uvedle 0,1-odstotni davek na vsako transakcijo prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev in 0,01-odstotni davek na vse druge finančne transakcije. S tako dobljenimi sredstvi naj bi Evropska unija po poslančevih zamislih okrepila svoje izdatke za zdravstvo, znanstvene raziskave in podnebne programe. Pogajalci držav članic in evropskega parlamenta so v času njegove stavke dosegli dogovor o povišanju sredstev za naslednji večletni proračun za 16 milijard evrov. Več denarja bo namenjenega tudi za tista področja, zaradi katerih je gladovno stavkal 56-letni evropski poslanec. Čeprav se je naslednji evropski proračun s tem dogovorom okrepil, Larrouturou ne bi odnehal z gladovno stavko, če mu tega ne bi svetovali zdravniki. Po 18 dneh je začel spet jesti, v desetih dneh je izgubil deset kilogramov. Zdaj je prepričan, da je s svojo gladovno stavko stvari vendarle premaknil. Davek na transakcije v EU ni več tabu tema, meni. Nenazadnje se njegova morebitna uvedba ponovno omenja pri novih evropskih virih financiranja. Svoja prizadevanja za njegovo dokončno uvedbo je poslanec zdaj preselil na posebno spletno stran.