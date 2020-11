Rojen Newyorčan judovskih korenin je izšolan pravnik, v svoji karieri pa je 56-letni mož bodoče podpredsednice Kamale Harris delal v več odvetniških pisarnah. Odvetniško kariero bo vsaj za naslednja štiri leta obesil na klin in se povsem posvetil novi vlogi prvega moža podpredsednice. Tako naj bi tudi odpravil vse dvome, da bi lahko s svojim nadaljnjim delom v odvetniški pisarni, ki za svoje kliente izvaja tudi lobistične dejavnosti, vplival na odločitve vlade. O tem, kakšne poudarke bo dal svoji novi zadolžitvi, za zdaj še ni spregovoril. Je pa bil toliko bolj glasen med demokratskimi strankarskimi volitvami, ko je Harrisova še kandidirala za demokratsko predsedniško nominacijo, pozneje pa tudi med volilno kampanjo dvojca Biden-Harris, ko je na shodih močno navijal za svojo ženo in jo tudi spodbujal po spletnih družbenih omrežjih. Ko se je na nekem shodu protestnik preveč približal njegovi ženi, ga je skupaj z varnostniki zaščitniško zvlekel z odra. Ameriški komentatorji ga že zdaj kujejo v zvezde kot vzorčen model večje emancipacije v državi. Z ženo Kamalo se je spoznal na zmenku na slepo, v katerega je oba prepričala skupna prijateljica. Slabo leto po prvem zmenku je Emhoff klečal na kolenih in Harrisovo med naročanjem kosila z dostavo prosil za roko. V nov zakon je Emhoff pripeljal sina in hčerko iz prve zakonske zveze, ki sta oba stara več kot dvajset let in sta Harrisovo takoj vzljubila. Tudi njegova prva žena je navdušena nad Harrisovo in se je z njo že spoprijateljila. Prosti čas Emhoff še vedno rad preživlja na golf igrišču ali kot navijač na tekmah NBA, posveča pa se tudi dobrodelnemu delu ponujanja brezplačne pravne pomoči.