Svet na bolje v svoji državi spreminja z aplikacijo proti spletnemu spolnemu nadlegovanju, ki jo je razvil skupaj s prijatelji. Razlog, da je sedel za računalnik in ustvaril aplikacijo, s katero mlade obvešča o nevarnostih spleta, je bil samomor deklice iz Bangladeša, ki si je življenje vzela prav zaradi spolnega nadlegovanja po spletu. »Videl sem, da najstniki potrebujejo pomoč. Preprečiti moramo, da bi bil še kakšen otrok žrtev tragedije,« je razlog za razvoj aplikacije Cyber Teens pojasnil Rahman. V njej je združil socialne delavce, policijo in mlade uporabnike spleta, ki lahko preko programa zaupno sporočijo, če so tarče spletnih zalezovalcev ali nasilja, kar bi se morda iz oči v oči sramovali storiti. S pomočjo aplikacije se jim nudi tudi psihološka podpora, ki jo je do zdaj uporabilo že več kot 300 mladih. Vsaj osem spletnih zalezovalcev otrok pa so v Bangladešu s pomočjo te aplikacije tudi že aretirali. Rahman se je programiranja in rokovanja z računalnikom naučil že v rani mladosti. Zaradi očetove službe so se namreč pogosto selili po državi, stike s svojimi prijatelji pa je vzdrževal predvsem s pomočjo računalnika. Aplikacija Cyber Teens pa je le eno izmed bojišč »vojne proti spletnemu nasilju«, kot svoje aktivnosti imenuje Rahman. Za več kot 45.000 otrok je namreč že organiziral spletne seminarje in video konference, na katerih jih seznanja z različnimi nevarnostmi, ki na otroke prežijo na spletu. V nedavni raziskavi Združenih narodov, ki je zajela 30 držav sveta, svetovna organizacija ugotavlja, da je spletnega nasilja deležen vsak tretji otrok.