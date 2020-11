Predstavniki lokalnih oblasti so opozorili, da so razmere z dobavo električne energije zelo težke, saj so prekinjeni električni kabli in podrta drevesa, tako da bodo morda potrebovali več dni, da bodo odpravili škodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ledeni dež je na Vladivostok, ki ima okoli 600.000 prebivalcev, začel padati v noči na danes, potem ko je ciklon s toplim zrakom trčil v anticiklon z mrzlim zrakom, je povedal lokalni meteorolog Boris Kubaj. Po njegovih besedah je bila plast ledu ponekod debela 12 milimetrov, kar se na območju ni zgodilo že 30 let.

Na fotografijah in video posnetkih je videti vse od stanovanjskih poslopij do dreves in prometnih znakov, ki so prekriti z ledom.