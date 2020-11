Največ okužb so potrdili v deželi Zgornja Avstrija in sicer 1301. Sledi Dunaj s 1280 novimi okužbami. Na avstrijskem Štajerskem so potrdili 924 novih okužb, na avstrijskem Koroškem 486. Najmanj novih okužb so potrdili na Gradiščanskem, in sicer 210.

V Avstriji imajo trenutno 76.644 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V povprečju so minuli teden v naši severni sosedi potrdili na dan 6303 novih okužb.

V začetku decembra bodo v Avstriji začeli z množičnim testiranjem na okužbo z novim koronavirusom. Prvi decembrski konec tedna, 5. in 6. december, bodo predvidoma testirali vse avstrijske učitelje in vzgojitelje, kar je približno 200.000 oseb. V tem času avstrijska vlada tudi načrtuje, da naj bi sledile omilitve dosedanjih ostrih ukrepov za zajezitev okužb.

Za avstrijskimi učitelji bo 7. in 8. decembra prišlo na vrsto vseh 40.000 policistov. Tik pred božičem naj bi sledilo množično in prostovoljno testiranje za ostalo avstrijsko prebivalstvo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Glede cepljenje proti covidu-19 avstrijski strokovnjaki menijo, da bi lahko januarja prispele prve pošiljka cepiva, do poletja prihodnje leto pa načrtujejo, da bo cepljene na voljo za vse Avstrijce, ki si bodo to želeli.