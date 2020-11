Kot piše Deutche Welle, je oglas, naslovljen »posebni heroji – skupaj proti koronavirusu«, slabi dve minuti dolg video, ki vse Nemce poziva, naj sledijo zgledu rojakov, ki svoje dneve običajno preživijo na kavču in pred televizijskim zaslonom.

Kratek posnetek se začne s starejšim možakarjem, ki se spominja zime leta 2020, ko so bile oči celotnega naroda uprte v njegovo generacijo. »Ravno sem dopolnil 22 let. Študiral sem inženirstvo, ko je udaril drugi val,« pripoveduje. »Pri teh letih se želiš zabavati, študirati, spoznavati nove ljudi in oditi na pijačo s prijatelji … A usoda je za nas imela drugačne načrte.«

Prizor v nadaljevanju pripovedovalca prikazuje kot mladeniča, v ozadju pa se sliši dramatična glasba. »Nenadoma je bila usoda naroda v naših rokah. Zbrali smo ves svoj pogum in napravili in storili, kar se je od nas pričakovalo – nič. Absolutno nič. Bili smo leni kot rakuni,« pove v zelo resnem tonu. »Dneve in noči smo sedeli doma na svoji riti in se borili proti koronavirusu. Naš kavč je bil prva bojna vrsta, potrpežljivost pa naše orožje.«

Duhovit oglas se zaključi s sporočilom nemške vlade, ki pravi: »Tudi ti lahko postaneš heroj, če ostaneš doma.«

The German Govt's latest Corona advert - now subtitled in English. Quite good. pic.twitter.com/nbRZIm9RcN — Axel Antoni (@antoni_UK) November 14, 2020

V Nemčiji so sicer samo do konca preteklega tedna zabeležili že skoraj 800.000 okužb s koronavirusom in nekaj manj kot 13.000 smrti. Vlada je zato z začetkom novembra odredila zaprtje vseh restavracij, barov, fitnesov in telovadnic, prav tako pa omejila število ljudi, ki se lahko zbirajo na javnih mestih in doma.