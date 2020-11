V soboto bo večinoma jasno. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti med 100 in 120 kilometrov na uro.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno, veter bo ponehal. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je ciklonsko območje, nad Alpami pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Naše kraje je prešla hladna fronta, za njo s severovzhodnim vetrom doteka občutno hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, v krajih južno od nas bodo še manjše padavine. Čez dan se bo od severozahoda jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja. V soboto bo jasno, ob Jadranu bo še pihala zmerna burja.

Biovreme: Čez dan bo vremenska obremenitev popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.