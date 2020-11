V zveznih državah sicer velja zakon, da se potrdijo tisti elektorji, ki pripadajo zmagovalcu volitev. Vendar pa je Trump danes v Belo hišo povabil republikanska voditelja državnega kongresa Michigana, da ju prepriča, naj poskrbita, da bodo potrjeni njegovi elektorji.

V četrtek so Trumpovi odvetniki sicer odstopili od tožbe proti potrditvi izidov v okrožju Wayne v Michiganu, ki zajema večinsko temnopolto mesto Detroit.

Dva republikanska člana volilne komisije okrožja sta najprej zavrnila potrditev izidov v korist demokrata Joeja Bidna, nato sta si premislila in jih potrdila, ko ju je poklical Trump, pa sta si spet premislila. Izidi okrožja Wayne so bili sicer medtem potrjeni in poslani na državno volilno komisijo.

Biden je imel v četrtek novinarsko konferenco v Wilmingtonu, kjer so ga spraševali o Trumpovem ravnanju in molku večine republikancev. Vprašali so ga, zakaj ne vloži tožbe, da se Trumpovo vlado prisili v začetek tranzicije.

Biden je odgovoril, da tožba ne bi pospešila tranzicije, republikance pa da pusti pri miru, ker ima dolgoletne izkušnje z obstrukcijami druge strani. Po komentarju, da je pandemija koronavirusa v ZDA ponorela, Trump pa ne dela drugega kot igra golf in tvita ter spodkopava volitve, je bil Biden primoran v nekaj kritike.

"Mislim, da je to popolnoma neodgovorno. Svet je priča neverjetni neodgovornosti, neverjetno škodljivim sporočilom o delovanju naše demokracije," je dejal Biden.

Demokrati kot dokaz neodgovornosti izpostavljajo četrtkovo novinarsko konferenco Trumpove odvetniške ekipe pod vodstvom Rudyja Giulianija. "Poznam zločine. Voham zločine. Tu jih sploh ni treba vohati. Lahko vam vse dokažem na 18 različnih načinov," je dejal Giuliani, vendar ni predstavil nobenega.

Poštenost ameriških volitev je potrdil vodja agencije Trumpove vlade, zadolžene za varnost volitev, zaradi česar ga je Trump odpustil. Chris Krebs je nato v četrtek komentiral, da je bila Giulianijeva novinarska konferenca "najbolj nevarna v ameriški zgodovini". "Verjetno tudi najbolj nora," je še tvitnil.

Giuliani je trdil, da ima na razpolago statistiko, ki bo dokazala, da so demokratska mesta polna volilnih prevar že desetletja, da je pravil manj kot v Tanzaniji, da je na volitve vplival komunistični denar iz Venezuele, Kube in Kitajske in da so uporabljali volilne stroje iz Venezuele, ki so šteli le demokratske glasovnice.

Potem ko ga komiki že nekaj dni primerjajo s klavrnim odvetnikom iz komedije My Cousin Vinny, ki ga igra Joe Pesci, je Giuliani v četrtek celo sam uporabil prispodobo iz filma. Skušal je ponazoriti, da so bili Trumpovi opazovalci volitev predaleč, da bi lahko videli, kaj se dela z glasovnicami.

Napovedal je nove tožbe v Arizoni, Georgii, Novi Mehiki in drugje ter zagotovil, da ima vse potrebne dokaze o prevarah, vendar jih še ne more predstaviti. Od medijev pa je zahteval, da o prevarah kljub temu poročajo.

Trump nima na razpolago vrhunskih republikanskih pravnikov, ostal mu je le Giuliani, nekaj zasebnikov ter radijski voditelj Marc Scaringi. Vendar tudi ta o Bidnu govori kot o novoizvoljenem predsedniku in v svoji radijski oddaji razlaga, da nimajo ničesar, s čimer bi lahko preprečili Bidnov prevzem položaja.

"V tožbah ni ničesar legitimnega. Enostavno ni dokazov za trditve o prevarah, neupoštevanju državnih zakonov, prirejenih volilnih strojih in podobno. Kar se sedaj dogaja, je neposredna grožnja ameriški demokraciji," je izjavil profesor prava s Harvarda Nicholas Stephanopoulos.