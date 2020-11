Drugače misli večina mednarodne skupnosti, tudi Evropska unija, in seveda Palestinci, ki imajo ta ozemlja za svoja in za del države, na katero upajo. Pompeo je obiskal tudi Golansko planoto, sirsko ozemlje, ki ga je zasedel in si ga nato priključil Izrael. Judovski državi in premierju Benjaminu Netanjahuju je šel na roko še z odločitvijo, da lahko izdelki, narejeni na zasedenim ozemljih, nosijo oznako »narejeno v Izraelu«. Sodišče EU je lani denimo presodilo, da izdelki od tam ne smejo ustvarjati vtisa, da so narejeni v Izraelu.

Poteze Pompea so nadaljevanje izkazovanja naklonjenosti Izraelu s strani administracije Donalda Trumpa. Z njimi slednja tudi otežuje položaj prihodnji vladi demokrata Joeja Bidna, ki bo te poteze težko potegnila nazaj, obenem pa se znašla navzkriž z EU. Ugiba se sicer tudi, da si Pompeo morda že pripravlja teren za pridobivanje podpore judovske skupnosti za predsedniško kandidaturo leta 2024, če se bo zanjo odločil. Razen seveda, če se bo za Belo hiši spet potegoval Trump, o čemer po besedah njegovih znancev v ameriških medijih resno razmišlja. agencije