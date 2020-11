Več kot dve leti je že minilo od tega, ko je bila zaradi nabora lige NBA na trnih vsa Slovenija. Jasno, vzrok je bil Luka Dončić, ki ga je tedaj kot tretja izbrala Atlanta in ga hitro v menjavi poslala v Dallas za Traeja Younga. Zadnja dva nabora sta vsaj pri nas minila bolj potiho, a to ne pomeni, da na njiju niso bili izbrani posamezniki, ki bodo v prihodnje zvezdniki najmočnejše košarkarske lige na svetu. Tokratni je zaradi pandemije potekal pet mesecev kasneje kot po navadi, kot prvega pa je Minnesota izbrala branilca univerze Georgia Anthonyja Edwardsa.

Edwardsu so košarkarski strokovnjaki nabor pri ali na vrhu pripisovali že pred leti. Branilca, ki je pri 14 letih izgubil tako mamo kot babico in sta zanj nato skrbela starejši brat in sestra, največkrat primerjajo z Utahovim zvezdnikom Donovanom Mitchllom ali Indianinim Victorjem Oladipom. Pri 196 centimetrih ga krasijo dober met z razdalje in eksplozivni prodori pod koš. Nekdanji košarkar, danes pa analitik za ameriško športno mrežo ESPN Kendrik Perkins je šel celo tako daleč, da je njegov strelski potencial primerjal s tistim Jamesa Hardna, fizične predispozicije pa naj bi imel po njegovem mnenju takšne, kot jih ima Russell Westbrook. Če je tako, je že zdaj jasno, da bo Edwards v kratkem eden največjih zvezdnikov v ligi NBA. Vprašanje je le, ali je prišel v pravo okolje. Minnesota ima v svojih vrstah mlada in obetavna D'Angela Russlla in Karl-Anthonyja Townsa, pri katerih pa sta vprašljiva zrelost in karakter. »Neverjeten občutek. Komaj čakam, da začnem trenirati. A že to, da sem tukaj, je velika stvar,« je povedal Anthony Edwards, ki je v edini sezoni na univerzi Georgia v povprečju dosegal po 19,1 točke.

Drugega na naboru je Golden State izbral centra z univerze Memphis Jamesa Wisemana (19 let, 216 cm), tretjega pa Charlotte branilca LaMela Balla (19 let, 201 cm), ki je zadnjo sezono igral v Avstraliji za Illawarra Hawks. Od evropskih košarkarjev so najvišje izbrali Killiana Hayesa (19 let, 196 cm, Detroit), sicer Američana, ki pa je odraščal v Franciji in ima zato tudi francosko državljanstvo. Hayes trenutno igra za Ulm, kjer je trener Jaka Lakovič. Washington je kot devetega izbral Izraelca Denija Avdijo (19 let, 206 cm), ki trenutno igra za Maccabi, Chicago pa kot 44. Marka Simonovića (21 let, 211 cm), ki že drugo leto kot posojeni igralec Olimpije igra za Mego. Simonović ima z Ljubljančani pogodbo še za naslednjo sezono, kar pomeni, da bo zmajem pripadla odškodnina okoli 750.000 evrov, če bo mladi Črnogorec v prihodnji sezoni odšel v NBA. Podoben znesek je najtrofejnejši slovenski klub prejel tudi lani, ko je čez lužo odšel Luka Šamanić. Oba je v klub pripeljal nekdanji direktor Roman Lisac.