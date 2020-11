Triintridesetletnega državljana Kosova Hajzerja Muzliukaja z ljubljanskega Viča so včeraj oprostili kaznivega dejanja zlorabe prostitucije. »Posvetovali smo se dvakrat, včeraj po koncu zaključnih besed in danes pred razglasitvijo sodbe. Nismo ga oprostili, ker dejanje ne bi bilo dovolj razčiščeno ali dokazano, ampak zato, ker dejanje, ki ga je obtožen, ni kaznivo dejanje. Če v izreku obtožbe niso opisani vsi elementi kaznivega dejanja, sledi oprostilna sodba,« je odločitev precej zapleteno pojasnil predsednik tričlanskega sodnega senata Srečko Škerbec.

Tožilstvo za dobri dve leti zapora

Tožilstvo je Muzliukaju očitalo, da je od neugotovljenega dne v novembru 2015 do 3. decembra 2018 izkoriščal nekdanje bratovo dekle, ki se je ukvarjalo s prostitucijo. Kot je Mitja Kozole zapisal v obtožnici, je od nje vsak dan zahteval 400 evrov, in sicer pod pretvezo, da jo bo v zameno zaščitil. Danes 24-letnica, ki se je oglaševala kot Luna ali Vanesa, je pričala, da je bila v hotelu Lipa v Ljubljani žrtev ropa, in takrat je Muzliukaj prišel s svojim predlogom. Najprej je v zameno terjal manjša posojila, že čez kak mesec pa po štiri stotake na dan, sicer bo staršem razkril, s čim se ukvarja. Deležna je bila psihičnih pritiskov, pa tudi kakšne klofute. In tudi nenehnega nadzora. Preverjal je oglase, v katerih je objavljala svoje storitve, določal njihove cene, se po telefonu predstavljal za stranko in tako preverjal, ali se bo javila in ali bo to storila na primeren način, krožil okoli njenega bloka in podobno. Da bi vse to sploh zdržala, je začela jemati kokain. In to vse več in več, je pričala.

Tožilstvo je obtožnico utemeljilo predvsem na njeni izpovedi. Ocenilo jo je kot izčrpno, jasno in prepričljivo ter za Muzliukaja predlagalo dve leti in dva meseca zapora (za zlorabo prostitucije je zagroženih pet let). Po drugi strani pa zagovornik Miha Kunič v dekletovem pričevanju ni videl nič od naštetega – v zaključni besedi je našteval vrzeli v njeni izpovedi in utemeljeval, zakaj mora sodišče Muzliukaja oprostiti.