Prvi izmed decembrskih mož, sveti Miklavž, tudi letos ne bo pozabil na pridne otroke. Čeprav so mu vladni ukrepi nakopali kar nekaj ovir pri obiskovanju tistih, ki vanj verjamejo in ga že z nestrpnostjo pričakujejo, so številna društva s svojimi prostovoljci našla pot do njihovih domov. In medtem ko je že nekaj časa jasno, da tradicionalnega Miklavževega sprevoda po ljubljanskih ulicah letos ne bo, župan Zoran Janković zagotavlja, da niso pozabili na najmlajše. A kaj Ljubljana pripravlja 5. decembra, nam še ni uspelo izvedeti. Kot so nam spočili iz Turizma Ljubljana, vedo le to, da si tudi oni želijo razveseliti otroke, na kakšen način, pa bodo »obveščali sproti«.

V živo iz mekinjskega samostana So se pa zato že pred časom prilagodili trenutnim razmeram in se organizirali po nekaterih lokalnih društvih. Kot je povedal Boštjan Jelovčan, bo letošnje miklavževanje v občini Kamnik nekoliko drugačno. »Nagovor, trenutno se še dogovarjamo, komu ga bomo zaupali, bo potekal v živo iz mekinjskega samostana. Pred kratkim smo že posneli igrico Miklavž in štorklja, ki jo je pripravil igralec Gregor Čušin. Za samo popestritev dogajanja pa bo poskrbel tudi družinski zborček. Tri sestrice Lucija, Nuša in Karmen Vrhovnik bodo pred kamero in v živo zapele iz samostanske kapelice,« je nekaj podrobnosti povedal Jelovčan in dodal, da sta pri projektu na pomoč Miklavžu priskočila Dom kulture Kamnik in Kulturno društvo dr. Franceta Steleta. Miklavževanje bodo otroci 5. decembra lahko spremljali prek družbenega omrežja facebook, prav tako bo prenos v živo potekal tudi na strani TIC Kamnik. Točna ura še ni znana, zagotovo pa bo primerna tudi za najmlajše.

Darila otrokom pripeljali do vhodnih vrat Zelo resno so se miklavževanja lotili tudi prostovoljci Kulturno-turističnega društva Hotedršica. »Po navadi organiziramo igrico, ki je avtorsko delo enega izmed naših članov, pretekla leta je bilo pisanje igric v domeni Francke Čuk, že kar nekaj let, vključno z letos, pa jih piše Roman Treven. V igrici nastopajo otroci in odziv je vsako leto boljši,« je povedala Brigita Vehar.Dodala je, da je bilo letos nemogoče organizirati vaje: »A ker se otrok ne pušča na cedilu, smo se odločili, da jim pripravimo virtualno miklavževanje. Na začetku smo si to zamislili kot neki manjši projekt, pa se je na koncu izkazalo, da tudi manjši projekti terjajo veliko priprav.« Vse skupaj so si zamislili kot lutkovno predstavo, ki so jo posneli v naprej. Lutkovno igrico bodo na Miklavžev večer objavili na svoji facebook strani. »Obdarovanje, ki je bilo po navadi po končani igrici, pa bo letos malo večji izziv. Odločili smo se, da bomo darila raznosili, vsa tista, ki so v naši neposredni bližini in znotraj občine Logatec, in jih pustili, kar na hišnem pragu, tako se bo učinek Miklavževega obdarovanja še povečal,« je povedala Brigita Vehar in dodala, da se je za obdarovanje treba prijaviti.