Ekipa Gostilne Ledinek, ki skrbi za okrepčilo rekreativcev na vrhu Šmarne gore, se je odločila, da za nekaj dni zapre svoja vrata oziroma da začasno ustavi tudi prevzem hrane in pijače na posebnem izdajnem mestu. Kot so zapisali v ekipi, imajo namreč občutek, da z gostinsko ponudbo spodbujajo zadrževanje na vrhu, kar je sicer prepovedano. »Zato smo se odločili, da raje preventivno tega ne počnemo. Zelo nam je žal, ker je to naš kruh, a ne zmoremo biti hkrati gostoljubni in v naslednjem trenutku gosta odgnati v dolino, če pa to ni v naši naravi,« so zapisali na svoji strani na facebooku in dodali, da upajo, da se bodo z obiskovalci kmalu spet lahko srečali in da bodo takrat drugačni časi.

Šmarna gora je namreč v teh dneh, ko so Ljubljančani omejeni na gibanje v svoji občini, postala še bolj priljubljena in oblegana točka za rekreacijo. To razkriva že pogled na običajno povsem polno parkirišče ob Tacenski cesti, nekateri obiskovalci pa vozila parkirajo tudi v sosednjih ulicah, kjer je parkiranje sicer prepovedano. Ob tem v Planinskem društvu (PD) Šmarna gora obiskovalce priljubljenega ljubljanskega osamelca še prosijo, da naj v skrbi za naravo in spoštovanju zasebne lastnine hodijo le po označenih poteh. »Posebej opozarjamo, da je hoja po travnikih v sedlu motenje zasebne posesti,« so zapisali v PD Šmarna gora. žir