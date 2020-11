Ukrep bo veljal do preklica, vsakih sedem dni bodo testirali državljane, in kdor ne bo poznal osnov tega zapletenega jezika, bo moral v mesečno jezikovno karanteno, iz katere bo smel le, če bo dobil pozitivno oceno na jezikovnem izpitu C1 Janša ingliš.

Zato vsem državljanom predlagamo, da v hipu pozabijo vse svoje znanje angleščine, kajti Veliki Vodja bo vse naučil edinega veljavnega angleškega dialekta, ki ga že mesece dolgo razvija na twitterju, a ga nihče, ne v domovini, kaj šele v tujini, ne razume. Tako nespodobni državljani gostom še vedno pišejo welcome, čeprav je od lanskega avgustovskega pozdrava nove ameriške veleposlanice jasno, da se piše wellcom. Nadobudni levičarji še vedno mislijo, da so izvir demokracije volišča (polls), dasiravno vemo, da so to v resnici bazeni (poolls). In ne nazadnje: kdor misli, da svojo proevropsko držo v tujem jeziku razglaša z besedno zvezo pro-European attitude, naj si to nemudoma takoj izbije iz glave, saj gre v novem gorniškem slengu vendar za pro-european altitude (višino).

Odlok določa tudi, da bodo vsi polnoletni državljani dobili bone (pozor, ne gre za bones!) za nakup obveznega božičnega darila – videokasete za vajo popolne balkanske izgovarjave Janša ingliš.

