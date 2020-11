Tokratna izvedba bo nekoliko posebna, saj bo potekala v spletni obliki, letos pa so prvič objavili tudi javni poziv za zbiranje predlogov. Prejeli so 86 prijav in izbrali 30 ilustratorjev, ki se bodo predstavili in svoja dela postavili naprodaj na spletni platformi. K sodelovanju so organizatorji povabili tudi avtorice z odmevne prodajne razstave Nepozabne, ki se je odvila v virtualnem 3D-razstavnem prostoru Galerije Vodnikove domačije Šiška, tako da se bo na sejmu predstavilo skupno 35 avtorjev starejše in mlajše generacije.

Osnovni namen projekta je podpora ilustratorjem. Sejem bo ponudil tudi izbor knjig, ki so jih ilustrirali slovenski avtorji in avtorice. Ob tem so organizatorji poudarili, da sejem številnim mladim, perspektivnim avtorjem pomeni odskočno desko na poti k uveljavitvi, uveljavljenim ilustratorjem pa dragoceno priložnost, da njihova dela dosežejo ljudi. Ob sejmu organizatorji pripravljajo tudi spremljevalni program za otroke, ki bo potekal ob nedeljah ob 11. uri. Prvo decembrsko nedeljo bo tako pod imenom Prosim, nariši mi backa potekala delavnica risanja, teden kasneje bo sledila delavnica Tristo zmajevcev, v nedeljo, 20. decembra, pa še dogodek Pižama pripoveduje.