Čakala je, da se je epidemija bohotno razrasla. K reševanju gospodarstva s tem ni prispevala ničesar, kriva je za veliko število hospitaliziranih, za veliko bolnikov na intenzivni negi in za ogromno nepotrebnih smrti. Po številu umrlih smo na žalost med prvimi v Evropi. Vsak dan nam prikazujejo te suhoparne številke, kot da gre za rezultate športnih tekmovanj. V njih skoraj ne vidimo več ljudi, ki so jih svojci imeli radi, ljudi, ki bi še radi živeli. Smo že postali brezčutni? Ne, to je le naša obramba pred strahom, ki nas preplavlja.

Najodgovornejši za reševanje življenj je gotovo minister za zdravstvo in največ sem si obetala prav od njega: ker je zdravnik, ker je vidni član stranke, ki naj bi se borila za najbolj ogrožene, in ker kot dolgoletni politik dobro pozna Janeza Janšo. Tomaža Gantarja sicer najdemo visoko na lestvicah priljubljenosti. Morda so nekaterim všeč njegovi redki nastopi, dokaj umirjeno govorjenje in »nekonfliktna« pojava?

Mene ne prepriča, zato ga sprašujem: »Koliko sploh velja vaš glas v vladi? Za vse ste namreč odgovorni sami, čeprav se radi umikate. Ne morete biti žrtev bolj agresivnih ministrov, za korupcijo osumljenega Počivalška in z nepotrebnimi milijoni za orožje potešenega Tonina, niti žrtev Janševega neupoštevanja. Se zavedate, da se Janša igra z vami? Pri ureditvi dodatnih 'covid prostorov' v UKC Ljubljana je bilo videti, kot da je moral nastopiti on, da se je ta problematika uredila, in ne vi.« Gantar sicer pravi, da med njimi ni trenj, da iščejo konsenz. »Koliko življenj pa stane ta vaš konsenz, minister? In kaj ste počeli poleti? Še vedno menite, da ste se dovolj pripravili na drugi val? Pa ste pozabili na dodatne intenzivne postelje, zaščitno opremo, hitrejše izdajanje karantenskih odločb, cepivo za gripo… In oskrbovance domov ste ponovno premalo zaščitili, mar ne?

Koliko pa velja vaš glas na samem ministrstvu? Ne odloča bolj vaša sekretarka Tina Bregant, čeprav sprejema tudi nenavadne odločitve? Se prej posvetuje z epidemiologi in infektologi? Na primer glede svojega vehementnega zagovarjanja nošenja mask v naravi? Ali glede navodil za bolnišnice? In da lahko v domovih delajo tudi okuženi, ki nimajo simptomov? Vem, ukrepe proti epidemiji bi v resnici morali voditi vi, zdravstveni minister, pa jih ne. To vlogo si je že takoj na začetku prisvojil Janša. Vendar vas to dejstvo ne odvezuje odgovornosti. Upam, Tomaž Gantar, da se tega zavedate. In zakaj Janšo še vedno podpirate, čeprav imate tudi druge izbire? Enkrat ste že odstopili.«

Morda pa ima posebne razloge za vztrajanje, imenujejo se privatizacija zdravstva? Ta vlada mu bo pri tem pomagala. Pomagala mu bo tudi zdravniška zbornica, zlasti če jo bo vodila dr. Bojana Beović, Janševa »predstavnica«, ki ji do zdaj na volitvah najbolje kaže. To je slika našega zdravništva, ki se odloča po principu, kdo je »naš«, namesto po programih, in verjetno po navodilih SDS, Fidesa in Praktikuma.

Vse to je naša žalostna stvarnost.

Polona Jamnik, Bled