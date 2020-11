Na njem bodo številni govorci podrobneje spregovorili o spornem delovanju ministrstva za kulturo, ki po mnenju podpisnikov ogroža živo kulturo, kulturno dediščino in strokovnost ter avtonomnost delovanja organov odločanja in kulturnih ustanov.

Težave samozaposlenih v kulturi bo predstavil Jure Novak, režiser, avtor, podpredsednik Društva gledaliških režiserjev ter član strokovnih komisij za uprizoritvene umetnosti nevladnih organizacij in javnih zavodov na ministrstvu za kulturo.

O neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti do slovenskega filma in težavah, ki so nastopile kot posledica tega, bo spregovoril režiser in scenarist Matevž Luzar.

O problematiki Metelkove 6, kjer že več kot dvajset let legalno in legitimno delujejo različne nevladne organizacije, ki jih je ministrstvo za kulturo pred kratkim pozvalo, naj te prostore v treh mesecih zapustijo, bosta govorila Majda Širca, nekdanja ministrica za kulturo, ki se je s prenovo Metelkove 6 soočala v svojem mandatu, in pa sociolog dr. Iztok Šori, direktor Mirovnega inštituta, ki ima sedež na Metelkovi 6.

O spornem spreminjanju pravilnika o strokovnih komisijah na ministrstvu za kulturo bo bolj podrobno spregovorila kritičarka in raziskovalka dr. Kaja Kraner, samozaposlena v kulturi ter članica strokovnih komisij za samozaposlene in za vizualne umetnosti na ministrstvu za kulturo.

Neupoštevanja strokovnih kriterijev in referenc pri menjavah vodstev ključnih nacionalnih ustanov, kot so Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Slovenski etnografski muzej, Moderna galerija in Narodni muzej, se bo dotaknil red. prof. dr. Božidar Jezernik, etnolog in kulturni antropolog.

O potrebah po ustanovitvi Muzeja osamosvojitve Slovenije bosta spregovorila izr. prof. dr. Rok Stergar, zgodovinar, ter dr. Aleksandra Berberih Slana, direktorica Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru in predsednica Skupnosti muzejev Slovenije.

Dogodek bodo moderirale Urška Jurman, dr. Martina Malešič in izr. prof. dr. Beti Žerovc.

Omenjeno javno pismo je na ministra za kulturo Vaska Simonitija v torek naslovil širok krog podpisnikov, med katerimi so akademske institucije, razna nacionalna strokovna združenja, javne ustanove, nevladne organizacije in več kot 600 posameznikov. Ti so v njem poudarili, da je od marca, ko je minister nastopil mandat, področje kulture močno prizadela epidemija koronavirusa, še dodatno pa odločitve ministrstva za kulturo, ki po prepričanju podpisnikov »ogrožajo živo kulturo, kulturno dediščino, a tudi strokovnost in avtonomnost delovanja organov odločanja in kulturnih ustanov«.

Ministrstvu so med drugim očitali, da ogroža delavke in delavce, nevladne organizacije ter javne zavode v kulturi, da ne upošteva stroke in strokovnosti, opozorili pa so tudi na neodgovorno gospodarjenje, ki se med drugim kaže v odločitvi za ustanovitev Muzeja osamosvojitve Slovenije. Ministra so pozvali, naj prisluhne strokovnjakom in zainteresirani javnosti ter začne končno delovati dialoško, konstruktivno in v dobro področja, ki ga predstavlja in je zanj odgovoren.

Ministrstvo za kulturo se je na pismo sicer odzvalo v sredo ter očitke zavrnilo, zatrdilo pa tudi, da »svoje delo opravlja izključno strokovno in na podlagi tehtnih presoj«. kul