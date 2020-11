»Vlada je danes odločila, da prerazporedi sredstva iz proračuna predvsem za financiranje stroškov oziroma odhodkov, ki so vezana na financiranje epidemije,« je po današnji seji vlade na Brdu pri Kranju pojasnil minister za finance Šircelj in se dopolnil, da bodo sredstva prerazporedili med ministrstvi za zdravje, šolstvo in notranje zadeve. Vlada pa je med drugim napovedala tudi spremembo zakona o davku na motorna vozila. Za veliko večino avtomobilov in motornih koles se znižuje davek na motorna vozila, pri čemer se davek spreminja tako, da ne bo več temeljil na moči motorja, ampak bo osnovni in najpomembnejši kriterij emisijski standard, pa tudi vrsta goriva, izpust ogljikovega dioksida, v določeni meri tudi moč motorja. Za električna vozila davka medtem ne bo.

Slovenija s tem davkom po besedah ministra sledi evropskim standardom, da je treba motorna vozila obdavčevati v odvisnosti od tega, koliko onesnažujejo okolje. Pojasnil je, da sedaj povprečni davek na vozilo znaša 460 evrov, po novem pa bo znašal 160 evrov. To pomeni skoraj trikrat manjše davčno breme. Pri vrsti goriva euro 4 je razlika v primerjavi z gorivom euro 6d pri bencinskih avtomobilih v davku 490 evrov, pri dizelskih pa 735 evrov. Stari zakon bo veljal do 31. decembra.

Vlada Janeza Janše ukinja lasten davek Glede na to, da ni nobene potrebe po dodatni obdavčitvi motornih vozil, saj so ta osnovna dobrina, ki jih uporablja večina ljudi, je Šircelj nato napovedal ukinitev davka na luksuzna vozila. Dodatni davek na luksuzna motorna vozila je leta 2012 v sklopu varčevalnih ukrepov oziroma ukrepov, ki naj bi povečali prihodke v proračun, uvedla druga vlada Janeza Janše. Takrat je bil minister za finance Janez Šušteršič. Uvedena dajatev je veljala za vsa osebna vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra in pa tri- oziroma štirikolesnike s prostornino večjo od enega litra. Na ta način je takratni vrh politike želel povečati proračunske prilive, hkrati pa premožnejše voznike prepričati v nakup okolju prijaznejših avtomobilov z manjšimi motorji in posledično nižjimi izpusti. Za vsa vozila bo tako določen enotni davek, s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za odmero davka. »Ti avtomobili so bili davčno preobremenjeno blago, za kar ni razloga, ker so vozila normalno blago, ki ga danes uporablja večina ljudi,« je na današnji novinarski konferenci poudaril Šircelj. Zaradi bistveno višje obdavčitve luksuznih vozil, ponekod je skupna davčna obremenitev z vsemi davki pomenila tudi do 50 odstotkov prodajne cene vozila, so kupci vozil z večjo prostornino te v izogib davščinam pogosto kupovali in registrirali v tujini. Na ta način so se izognili plačilu luksuznega davka, posledično pa so na državni ravni izostali tudi davek na motorna vozila, davek na dodano vrednost, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu ter stroški registracije in zavarovanja. Priljubljen obvod premožnih so bili odhodi na Slovaško, v Nemčijo, Bosno in Hercegovino ter druge davčno ugodnejše države.

Manj proračunskega denarja? Pri davku bodo tudi sicer veljale določene oprostitve. Davka ne bo potrebno recimo plačati v primeru starodobnih vozil, motornih vozil, ki se uporabljajo za šport, in intervencijskih vozil. Davka prav tako ne bodo plačala družine, ki imajo tri ali več otrok in bodo motorno vozilo kupile enkrat v treh letih. Obdavčena ne bodo niti vozila, s katerimi se vozijo invalidi. Prav tako vlada poenostavlja odmero davka, vsak posameznik pa bo lahko dajatev poravnal v največ 30 dneh. V proračun se bo zaradi zmanjšanja davka nateklo precej manj denarja, in sicer samo še 16 milijonov. »Bi pa poudaril, da je zaradi epidemije tudi na področju avtomobilizma potrošnja prebivalstva upadla,« je dejal Šircelj in dodal: »Nekatere države so se odločile, da znižajo potrošne marže, v Sloveniji smo se odločili, da bistveno znižano ta davek oziroma enega, za luksuzna vozila, celo ukinemo.« Na vprašanje, kako namerava vlada pokriti primanjkljaj od davka oziroma razliko med zdajšnjimi 45 in prihodnjimi 16 milijoni, je finančni minister odgovoril: »Mislim, da je glede na upad prodaje fizičnih oseb prav, da se poraba spodbudi. Računam, da bo ta davek eden izmed dejavnikov, ki bo spodbudil porabo. Ta je letos zastala zaradi različnih razlogov, tudi zaradi epidemije, povečali so se tudi depoziti v bankah. Glede primanjkljaja v proračunu: mislim, da se bo na dolgi rok ta primanjkljaj uskladil z večjo porabo. Mislim, da proračun ne bo prikrajšan.«