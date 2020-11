Tiskovni predstavnik živalskega vrta je v sredo pojasnil, da je bila Oma glede na njihove ugotovitve najstarejši kraljevi pingvin v kateremkoli živalskem vrtu na svetu.

V divjini imajo kraljevi pingvini pričakovano življenjsko dobo 20 let. Trenutno najstarejši kraljevi pingvin, ki živi v ujetništvu, pa je star 37 let.

V živalskem vrtu so za pingvinko Omo, kar v prevodu pomeni babica, skrbele cele generacije. V živalskem vrtu je toliko časa, da se niti več ne spomnijo njenega imena, ko je bila še mlada.

Z Antarktike so jo prepeljali, ko je bila še v jajcu. Izlegla se je v Južni Afriki, v Wuppertal pa je prišla leta 1975, ko je bila stara okoli enega leta. Takrat so kupili 12 kraljevih pingvinov. Oma je v svojem življenju vzgojila tri pingvine.

V zadnjem času je zavračala hrano in se ni več družila z drugimi pingvini. Njeno stanje se je slabšalo in zato so jo prejšnji teden uspavali. Sicer pa je bila Oma živahna tudi v zadnjih letih svojega življenja, čeprav je imela deformiran kljun, težave z gibanjem in je slabše videla, so še sporočili iz živalskega vrta.