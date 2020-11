Po trčenju z ultralahkim letalom je 34-letni jadralni padalec umrl, prav tako sta bila huje poškodovana 52-letni pilot in njegov 42-letni sopotnik.

Z ogledom kraja letalske nesreče in zbiranjem obvestil so kriminalisti ugotovili, da je jadralni padalec vzletel z vzletišča na Kovku okrog 10.20, in letel proti pristajališču v Logu pri Vipavi. Prav tako sta po pridobitvi dovoljenja za vzlet z ultralahkim letalom z letališča Aerokluba Josip Križaj v Ajdovščini okrog 10.38 vzletela pilot in sopotnik. Nameravala sta opraviti podaljšan šolski let, ki bi zajemal območje nad Ajdovščino, Ustjami, Dolgo Poljano in Budanjami.

Ko je pilot priletel vzporedno z naseljem Dolga Poljana, je zavil levo in priletel v območje pilotažne cone 3 Budanje, ki se nahaja nad cono letenja z jadralnimi padali in zmaji. Do tragične nesreče je prišlo okrog 10.43, kjer je brez izvajanja kakršnegakoli manevra prednji desni del ultralahkega letala trčil v jadralnega padalca, ki je čelno letel proti njemu.