Nekdanji trener Barcelone in Bayerna iz Münchna je bogate meščane prevzel pred sezono 2016/17, kar pomeni, da se trenutno nahaja v najdaljšem obdobju na čelu katerega od evropskih velikanov v svoji karieri.

Štiri sezone je vodil člansko moštvo katalonskega velikana, po enoletnem premoru od trenerskega dela pa je nato tri sezone sedel še na klopi Bavarcev, preden se je preselil na Otok.

Pri Cityju je kot trener moštvo popeljal do 181 zmag na 245 tekmah. V tem obdobju so meščani osvojili osem lovorik, od tega dva naslova v angleškem prvenstvu (2017/18 in 2018/19). Manjka pa evropska lovorika v elitni ligi prvakov.

Slednjo je doslej osvojil le z Barcelono, in sicer dvakrat. V karieri je moštvo Bayerna popeljal do treh naslovov državnega prvaka zapovrstjo, isto pa mu je uspelo tudi z Barcelono.

"Vse od trenutka, ko sem prišel k Cityju, sem čutil, da sem neizmerno dobrodošel tako s strani kluba, igralcev, strokovnega osebja, kot tudi vodilnih mož v klubu in predvsem mesta in navijačev. V vseh teh letih smo dosegli velike stvari, osvajali lovorike in ponosni smo lahko na vse te uspehe," je po podpisu pogodbe dejal Katalonec.

"Imeti takšno podporo, je največ, kar lahko ima trener. Imam na voljo vse, kar potrebujem za opravljanje svojega dela in zares sem hvaležen za zaupanje, ki ga imam pri vodilnih možeh kluba, zato bom tu nadaljeval še dve sezoni," je še dodal Guardiola, ki je s Cityjem v zadnjih sezonah spisal številne rekorde v državnem prvenstvu.

Kot glavni cilj je izpostavil nadaljnji razvoj moštva v prihodnjih letih.